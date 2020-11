Mosquito vence Prémio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Mosquito, o filme de João Nuno Pinto, baseado numa história verídica, que acompanha a jornada de um soldado português na frente moçambicana durante a I Guerra Mundial, foi distinguido com o Prémio da Crítica, na categoria de Filme Internacional, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, dando assim sequência aos prémios que, poucos dias antes, foram atribuídos à obra na 33.ª edição da Mostra de Valência – em Espanha fora distinguido com o prémio de Melhor Fotografia, responsabilidade de Adolpho Veloso, e Melhor Banda Sonora, da autoria de Justin Melland.

O realizador dedicou o prémio a Filipe Duarte, que no filme interpreta um oficial do exército português. O actor morreu em Abril deste ano, aos 46 anos, vítima de enfarte. A co-argumentista Fernanda Polacow referiu-se à distinção de Mosquito no festival brasileiro como um regresso a casa, dado que foi precisamente em São Paulo que o filme “começou a ser escrito e desenvolvido”.

Estreado em Portugal no início de Março e em França três meses depois, Mosquito, protagonizado por João Nunes Monteiro no papel de Zacarias, jovem soldado português que enceta uma viagem iniciática, de confronto com a narrativa colonialista portuguesa, atravessando um território moçambicano em guerra, fora em Janeiro o filme de abertura da 49.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão. Ficou marcado na cidade holandesa o arranque de um percurso internacional que o levou a ser exibido em diversos festivais mundo fora. Candidato aos Prémios Goya como Melhor Filme Ibero-Americano, é também um dos pré-seleccionados para representar Portugal nos próximos Óscares, na categoria Melhor Filme Internacional.