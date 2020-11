Suspensos pela tranquilidade de Sea Oleena

Não existe muita informação sobre o segundo álbum da canadiana Charlotte Oleena, mais conhecida por Sea Oleena, seis anos depois da estreia com Shallow (2014), mas parece ter sido composto com a intenção de coincidir com os tempos que se vivem. Tudo nele é evocação, como se povoássemos um sonho, do qual somos despertos apenas para ouvir lá ao longe crianças, um cão, um pássaro ou a rebentação das ondas, num misto de ambientalismo fantasista, momentos de folk e uma voz etérea.

