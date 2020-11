Linha SNS24 passa declarações de isolamento para justificar faltas a partir de hoje

As declarações de isolamento que vão ser emitidas pela linha SNS24 para justificar as faltas ao trabalho vão ser acessíveis através da Internet mediante um código de acesso mas, para efeitos de baixa médica, e se a pessoa não puder ficar em teletrabalho, vai precisar ainda de um atestado emitido pela entidade patronal a comprovar isso mesmo, explicou o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, na conferência de imprensa para apresentação da evolução da situação epidemiológica da epidemia de covid-19.

A partir desta quarta-feira à noite, a linha de SNS24 vai passar declarações provisórias de isolamento profiláctico sempre que se verifique uma situação de risco de contágio, de forma a evitar que as pessoas tenham que recorrer aos serviços de saúde, como anunciou no sábado o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros extraordinário.

A avaliação do risco até aqui feita por médicos passa assim a poder ser efectuada pelos profissionais da linha SNS24 (que são sobretudo enfermeiros) de forma a acelerar todo o processo. A pessoa recebe um código por SMS ou email que bastará para fazer prova junto da entidade patronal para justificar as faltas ao trabalho durante o período de isolamento profiláctico ou junto de qualquer entidade que exija a sua presença física, explicou Luís Goes Pinheiro.

No entanto, para efeito de baixa médica, o trabalhador tem que atestar que não pode ficar no domicílio em teletrabalho mas caberá à entidade patronal fazer essa prova perante a Segurança Social, acrescentou.

O isolamento profiláctico ou quarentena é determinado para as pessoas que se pressupõe serem saudáveis mas tenham estado em contacto com alguém infectado com o novo coronavírus. Em isolamento ficam as pessoas que estão infectadas. Até agora, quem passava os certificados de isolamento profiláctico eram os delegados de saúde, médicos de saúde pública que estão assoberbados de trabalho face ao aumento do número de novos casos de infecção. Já as declarações de isolamento por quem está infectado ou doente com covid-19 para efeitos de baixa médica são passadas pelos médicos de família.