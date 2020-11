Inscrições para novas cirurgias no SNS desceram quase 60% entre Março e Maio

As inscrições para novas cirurgias no Serviço Nacional de Saúde (SNS) desceram quase 60% entre Março e Maio deste ano face ao mesmo período do ano passado, revela um relatório do Tribunal de Contas (TC) que avalia os efeitos da pandemia de covid-19 na actividade e no acesso ao sector público de saúde. A análise considera que a descida é explicada pela redução das consultas externas hospitalares que “teve como consequência a não identificação de necessidades cirúrgicas”, estimando que cerca de 109 mil novas inscrições para cirurgia ficaram por fazer naquele período.

Continuar a ler