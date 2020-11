Hospitais com luz verde para suspender actividade assistencial “não urgente” em Novembro

Tendo em conta o “actual crescimento da incidência da covid-19”, o Ministério da Saúde emitiu um despacho “para garantir a melhor coordenação e articulação de resposta às necessidades, equilibrando a assistência regional e inter-regional”. Fica estabelecido que os hospitais têm luz verde para suspender a actividade assistencial considerada não urgente neste mês de Novembro.

Segundo o despacho, que já está em vigor, “sem prejuízo de outras medidas aplicáveis à situação, determina-se” que, “face ao actual crescimento da incidência da covid-19, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) garantem a activação do nível dos planos de contingência institucionais, previamente aprovados, que assegure a resposta às necessidades epidemiológicas locais e equilibre o esforço assistencial regional e inter-regional, designadamente, suspendendo, durante o mês de Novembro de 2020, a actividade assistencial não urgente que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implique risco de vida para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância”.

O documento “salienta ainda a estreita articulação entre a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a COVID-19 (CARNMI), com os hospitais do SNS, através dos respectivos Serviços de Medicina Intensiva, e com as ARS”.