Covid-19: internados descem pela primeira vez em mais de duas semanas no dia com novo máximo de mortes

Portugal registou mais 59 mortes por covid-19, um novo máximo diário desde o início da pandemia, e 3927 novos casos de infecção. O número de vítimas mortais no país sobe assim para 2694.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 7497 casos, mas contabiliza “o somatório de 3570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região norte”, desde o dia 30 de Outubro. Com estes números, o total de infectados ascende a 156.940 desde o início da pandemia.

Até às 00h desta quarta-feira, mais 2357 pessoas foram dadas como recuperadas, aumentando o total de recuperações para 88.946. Excluindo estes casos e os óbitos, há 65.300 casos activos em Portugal, mais 5081 do que os verificados na terça-feira.

Há 2337 pessoas internadas (menos 12 do que na terça-feira), das quais 325 estão nos cuidados intensivos (mais cinco). É a primeira redução do número de infectados hospitalizados desde 17 de Outubro.

Devido ao atraso dos reportes laboratoriais, a região Norte tem esta quarta-feira atribuídos 5183 novos casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 1560. As duas regiões com maior número cumulativo de casos (72.875 e 63.250, respectivamente) são também as que concentram o maior número de óbitos: a Norte morreram 34 doentes com covid-19 e em Lisboa e Vale do Tejo 18 (juntas, perfazem 88% das vítimas mortais).

O relatório de situação ainda reporta outras cinco mortes na região Centro, que soma também 518 novos casos (total de 333 mortes e 13.860 novos casos), e duas no Alentejo, (53 mortes e 3031 casos, mais 120 do que na actualização anterior).

A maioria das mortes aconteceu em casos de doentes com 70 ou mais anos – 37 mortes na faixa etária dos 80 ou mais anos e 14 entre os 70 e os 79 anos, concentrando-se nestes dois intervalos 86% das vítimas mortais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em termos de novos casos, há ainda a notar mais 81 no Algarve (3032 casos e 29 mortes), 26 na Madeira (504 casos, uma morte) e nove nos Açores (388 casos, 15 óbitos.

O relatório desta terça-feira ainda não apresenta a actualização da distribuição de casos por concelho, que habitualmente tem sido feita à segunda-feira. A DGS indica que estes dados serão revelados durante esta semana, na sequência da “reformulação dos indicadores relativos aos novos casos”.

A autoridade de saúde explica, numa nota, que pretende que a incidência cumulativa de casos (número de infecções por cada cem mil habitantes nos últimos 14 dias) seja “a principal métrica utilizada na avaliação de risco de cada concelho para que os cidadãos possam acompanhar a evolução da pandemia” nos seus municípios.