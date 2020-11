Nos 121 concelhos de maior risco, casamentos com mais de cinco pessoas só na cerimónia na Igreja

A partir das 0h do dia 4 de Novembro de 2020, nos concelhos abrangidos por medidas mais restritivas, os casamentos só podem ter até cinco pessoas. Nos restantes, esse número pode ir até 50. Esta é a regra estabelecida, esclareceu ao PÚBLICO o gabinete de imprensa da Ministra de Estado e da Presidência. Há, no entanto, excepções nos concelhos considerados de maior risco, e as cerimónias religiosas são uma delas, o que significa que, na Igreja, um casamento poderá ter mais do que cinco pessoas presentes. Mas apenas nesse momento.

