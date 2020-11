Parlamento debate estado de emergência na sexta-feira, dia 6, e Ferro quer que tenha uma voz “preparada, clara e audível”

A Assembleia da República deverá debater a declaração do estado de emergência na próxima sexta-feira. Da conferência de líderes que se realizou nesta quarta-feira à tarde não saiu ainda uma data porque o decreto do Presidente da República ainda não deu entrada no Parlamento. Mas se o presidente Eduardo Ferro Rodrigues disse aos jornalistas, ainda antes da conferência de líderes, esperar “poder ter um plenário ainda durante esta semana” sobre o tema, e depois da reunião a secretária da Mesa, a socialista Maria da Luz Rosinha, afirmou que “não será antes de sexta-feira”, então tudo aponta para que seja mesmo no dia 6.

Ficou também definido que a grelha para a discussão será a mesma usada para a reunião do dia 17 de Abril: dez minutos para a intervenção do Governo, cinco a cada grupo parlamentar e dois minutos para cada deputado único (Chega e Iniciativa Liberal) e para cada deputada não-inscrita, descreveu ao PÚBLICO a deputada Maria da Luz Rosinha.

O presidente da Assembleia da República defende que a instituição deve ter uma “voz preparada, clara e audível” sobre a declaração do estado de emergência. Mas Eduardo Ferro Rodrigues não quis revelar se sabe quando lhe chegará o decreto do Presidente da República a pedir autorização para declarar um novo estado de emergência, desta vez mais light do que em Março e Abril.

Ferro Rodrigues falava aos jornalistas pouco antes do início da reunião da conferência de líderes desta tarde que serve para marcar, à condição, um plenário ainda esta semana para a obrigatória discussão e votação da autorização para que Marcelo decrete o novo estado de emergência.

A reunião do presidente, na Mesa e dos líderes das bancadas parlamentares serviu para fazer “o ponto da situação”, como disse Ferro Rodrigues. O plenário será exclusivamente sobre a pandemia porque as reuniões plenárias estão suspensas desde a votação do Orçamento do Estado, no dia 28, já que desde então estão a ser ouvidos diariamente dois ministros no Parlamento sobre os orçamentos sectoriais.

Questionado sobre prazos, o presidente da Assembleia vincou que “o momento e a data” da discussão do estado de emergência não dependem do Parlamento.

Depois de ter recebido o primeiro-ministro e ouvido os partidos com assento parlamentar na segunda-feira, o Presidente da República passou as tardes de terça-feira e quarta-feira a ouvir os parceiros sociais. É de esperar que envie ainda nesta quarta-feira ao fim da tarde o decreto ao Governo, para que este dê o seu parecer e que depois o documento siga para o Parlamento. Assim que o decreto chegue, Ferro Rodrigues agendará um plenário, assegurando que os partidos terão tempo suficiente para analisar os documentos.