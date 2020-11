Fazer música com programação? A Orquestra Jazz de Matosinhos ensina no YouTube (e dá um prémio ao melhor aluno)

Da vontade de aliar o código e a matemática à música surgiu um programa educativo e virtual da Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM), no Porto. Através de uma série de vídeos, partilhados no YouTube, procura-se ensinar a produzir música com a linguagem de programação Python no Earsketch. A rubrica Introdução à Linguagem Python com Música dirige-se a jovens entre os 12 e os 20 anos que, além de poderem aprender a compor através dos tutoriais online, podem ainda participar no concurso aberto pela Orquestra. O autor da melhor música ganha um sampler.

De acordo com Jorge Queijo, responsável pelo programa educativo da OJM, os participantes não precisam de estar, previamente, ligados à música. "Basta terem interesse em entender o código e em aplicá-lo à produção musical", realça. Como aliás aconteceu com Minus, também conhecido MrDolly, pseudónimos de Hugo Oliveira, MC e produtor musical com raízes no hip-hop, que foi convidado a explorar o programa, guiado pelo formador Pedro Sarmento. E, "com o seu conhecimento, aplica as técnicas que usa no dia-a-dia e aprende a programar, porque ele próprio está a aprender", sublinha, como se vê neste primeiro episódio.

Em relação ao concurso, que decorre até 30 de Novembro, o director avança que não é preciso efectuar inscrições, à semelhança do programa educativo que também não exige registo. O único requisito apontado é mesmo a idade dos participantes que tem de variar entre os 12 e os 20 anos.

Os interessados no concurso têm de assistir aos quatro tutoriais, fazer download dos samples (pistas gravadas pela OJM), aceder ao Earsketch e criar uma nova composição musical. Mais informações estão disponíveis no site oficial e no regulamento.

