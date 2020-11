A contagem de votos continua, numa América que ainda não sabe que presidente escolheu

Apesar de Donald Trump já ter anunciado a vitória, ainda há milhões de votos por contar em vários estados decisivos — o que significa que está tudo em aberto na eleição presidencial norte-americana. As urnas fecharam em todos os 50 estados e já se conhecem os resultados de 39: até agora, Joe Biden conquistou 238 dos 538 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, e Donald Trump conseguiu 213. São necessários 270 para vencer. A contagem de votos continua — e o cenário foi captado pelos fotógrafos da Reuters.

Trump conseguiu vencer em estados como a Flórida, o Texas e Ohio, mas perdeu o Arizona, tradicionalmente republicano, para Biden. A eleição está, no entanto, longe de ter um vencedor, estando agora as atenções viradas para o Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, os mesmos que decidiram as eleições de 2016 e que deverão decidir também estas.

Enquanto não há resultados, Trump e Biden não cessam as disputas. O primeiro disse existir uma "fraude" eleitoral e prometeu recorrer ao Supremo Tribunal para garantir que não são contabilizados votos "acrescentados mais tarde" e o Partido Democrata acusou Trump de querer "esvaziar" os "direitos democráticos" dos norte-americanos.

Estas eleições deverão ser as que contam mais eleitores em mais de cem anos. Biden, com 68.238.161 votos, já conseguiu mais votos do que qualquer um dos candidatos de 2016. E os especialistas indicam que 67% dos eleitores registados terão ido às urnas.

