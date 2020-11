Marcelo e o Governo

Quem visse a entrevista do “canal 1” ao Presidente da República e não conhecesse a realidade do país acharia que o nosso regime é presidencialista, tão gritante a colaboração e paternal apoio que o Presidente ofereceu ao Governo em funções. Mas a substância de tudo e do combate a esta doença é sobretudo a logística (Clara Ferreira Alves) e o correcto e adequado tratamento de toda a informação relacionada com os infectados, o chamado contact tracing; enquanto isto não for feito de forma célere e correcta, com rápido coligir de dados e análise dos mesmos, as medidas nunca serão as correctas ou sequer eficazes (…). Pôr os funcionários públicos que actualmente estão em casa a fazer este trabalho é crucial. E, por último, é importante que as autoridades tenham de facto autoridade e deixem de ser uma mera força conciliadora, consultiva e correctiva dos abusos que já em muitos sítios ocorrem. Autoridades fracas são a vitamina que suplementa os partidos radicais e populistas, e também, às vezes, os outros.

Mário Lapa, Lisboa

Pandemia, capítulo II

Não poderia estar mais de acordo com a preocupação agora assumida pelo Governo para a gestão da grave crise que atravessamos, procurando conciliar a “máxima eficácia” das medidas a adoptar com a “mínima perturbação” da vida das pessoas e da economia nacional. (…) Espanta-me, pois, que num país mais depauperado, alguns órgãos de comunicação social, em especial as televisões, dirijam as mais severas críticas à actuação das entidades que tutelam o SNS, num alinhamento quase perfeito com o que difundem as “redes sociais”. Preencham-se os espaços noticiosos e o comentário politizado com o esclarecimento dos que se dizem “cansados”, quando não cumprem com regras tão básicas, como o (correcto) uso de máscara, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a lavagem regular das mãos. O Governo alerta, e bem, para o dever da “responsabilidade individual”. Aos mais novos que, por boas razões, aceitam incluir-se numa “geração mais escolarizada”, apela-se a que liderem essa responsabilidade, sob pena de, no futuro, não se sentirem orgulhosos do seu passado.

Florêncio Teixeira Gomes, Matosinhos

Quem haveria de dizer!

Lembram-se do que foi dito acerca do acordo PS, PCP e BE para o assentimento governativo do PS de António Costa, o qual foi apelidado, pela negativa, de “geringonça”? Pois bem, os mesmos que veementemente criticaram tal solução governativa agora querem fazer o mesmo na Região Autónoma dos Açores. Portanto, ninguém diga “desta água não beberei”, pois, quando a sede do poder é muita, não se olha a meios, mesmo que antes se tenha renegado tal decisão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Amaral, V.N. Gaia

PÚBLICO Errou

No texto sobre o arranque do Banco Português de Fomento, na edição de ontem, escreveu-se por lapso que Beatriz Freitas foi adjunta do ministro Pedro Siza Vieira, quando de facto foi adjunta de Manuel Caldeira Cabral.