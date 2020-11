Eleições presidenciais: “Os fundamentos da democracia norte-americana ficam feridos”

Numas eleições atípicas, Trump declarou vitória quando ainda há milhões de votos por contabilizar e prometeu recorrer ao Supremo Tribunal. As eleições presidenciais 2020 vão decidir-se no Midwest e na Pensilvânia, mas os resultados finais não deverão ser conhecidos nas próximas horas. Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, explica que os acontecimentos das últimas horas fragilizam a democracia norte-americana e acentuam o já existente fosso entre republicanos e democratas.