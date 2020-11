O que é que se passa nos estados que podem decidir as presidenciais norte-americanas?

Afastado o cenário de uma “onda azul” do Partido Democrata a varrer muitos dos estados republicanos, como gostaria Joe Biden, a eleição presidencial dos Estados Unidos, disputada com o Presidente Donald Trump, vai jogar-se, tal como em 2016, na região do Midwest, na Pensilvânia e num punhado de outros estados do país.

Com muitos votos por contar e perante a ameaça de Trump de levar a eleição ao Supremo Tribunal dos EUA, por causa dos votos por correspondência, esperam-se horas e dias tensos em, pelo menos, sete estados norte-americanos.

Uma vez que todos os estados têm as suas próprias leis eleitorais e guiam-se pelas resoluções das suas instâncias judiciais, antes de uma potencial intervenção do Supremo, o nome do vencedor da contenda só deverá ser conhecido daqui a alguns dias. Espera-se, por isso, uma luta renhida pela fasquia dos 270 votos no Colégio Eleitoral.

Eis o ponto de situação em sete desses estados, segundo as contas do New York Times, por ordem de número de votos no Colégio Eleitoral:

Pensilvânia (20 votos)

Com 75% dos votos contabilizados, Trump lidera sobre Biden, com 55,1% contra 43,6%. Ainda assim, as autoridades eleitorais vão contar até sexta-feira os boletins enviados por correio até ao dia da eleição. A Pensilvânia deverá estar no centro do furacão das revindicações da Administração Trump junto do Supremo Tribunal.

Michigan (16 votos)

Donald Trump (49,4%) lidera sobre Joe Biden (48,9%) no Michigan, com 86% dos votos contabilizados. O resultado preliminar desta eleição só deverá ser conhecido na noite desta quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Portugal), depois de contabilizados os votos por correspondência.

Georgia (16 votos)

Com 92% dos votos contabilizados, Trump está próximo de manter o estado da Georgia, uma vez que tem 50,5% de apoios, contra 48,3% do seu adversário. Votação deverá ficar concluída nesta quarta-feira.

Carolina do Norte (15 votos)

O Presidente também lidera na Carolina do Norte, com 95% dos votos contabilizados. No caso deste estado, serão aceites boletins enviados dentro do prazo que cheguem até ao dia 12 deste mês.

Arizona (11 votos)

Os votos no Arizona deverão estar todos contabilizados até ao fim do dia desta quarta-feira. Joe Biden está muito próximo de recuperar este estado aos republicanos, com 82% da contagem feita. O democrata lidera com 51,8% e Trump tem 46,8%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Wisconsin (10 votos)

É um dos estados mais disputados desta eleição. Biden lidera com 49,5% contra 48,8% do Presidente, com 97% dos votos contabilizados. Os votos por correspondência começarão a ser contados nesta quarta-feira de manhã.

Nevada (6 votos)

No Nevada ainda se vai ter de esperar bastante até se saber quem foi o candidato mais votado e a próxima actualização dos resultados só deverá acontecer na quinta-feira à tarde. De momento, Joe Biden tem 49,3% e Donald Trump tem 48,7%. Foram tidos em conta 86% do total de votos, mas a contagem vai prolongar-se até à próxima semana.