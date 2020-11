Nova bandeira: Mississípi substitui símbolo racista por uma flor

O Mississípi aprovou na terça-feira, em referendo realizado juntamente com as eleições, uma nova bandeira para o estado, depois da anterior, inspirada no símbolo do exército confederado ter sido retirada em Junho pelas suas conotações racistas.

A partir de agora, o estandarte do estado sulista vai ter uma magnólia (a flor oficial do estado desde 1952) e a frase “In God We Trust” (em Deus acreditamos), o lema dos Estados Unidos e do estado da Florida.

A nova bandeira era a única alternativa apresentada aos eleitores, a quem foi pedido que escolhessem “sim” ou “não” e o “sim” venceu. De acordo com a Associated Press, agora cabe ao Congresso estadual transformar a decisão em lei, para que o estado que não tem estandarte oficial desde Junho volte a ter a sua bandeira.

O Mississípi foi o último estado a manter na bandeira o emblema de batalha do exército confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos (um quadrado vermelho com uma cruz com 13 estrelas brancas sobreposta), o exército dos estados do Sul que lutou contra o fim da escravatura nos Estados Unidos no século XIX.

A nova bandeira tem fundo azul-escuro e barras vermelhas nas extremidades e a magnólia, no centro, está rodeada de estrelas de cinco pontas que representam o Mississípi como o 20.º estado. Além disso, tem uma estrela solitária em amarelo que representa o povo nativo que vivia naquela terra antes da chegada dos europeus.

A bandeira foi escolhida por uma comissão estadual de entre as cerca de três mil propostas que o Departamento de Arquivos e História do Mississípi recebeu. A 18 de Agosto, as cinco finalistas foram hasteadas em frente ao Old Capitol Museum, o antigo capitólio, sede do estado de 1839 a 1903.

Os criadores da bandeira, Hunter Jones, Sue Anna Joe e Kara Giles, usaram a magnólia como elemento central por ser a flor do estado e porque os seus “fósseis datam de há 100 milhões de anos, simbolizando longevidade e perseverança”, nas palavras de Sue Anna Joe.

A lei decretando a substituição da velha bandeira pela nova dizia especificamente que o novo estandarte do estado não podia incluir o símbolo confederado e devia ter a frase “In God We Trust” – a alusão religiosa ajudou a convencer alguns deputados conservadores a abrir mão da velha bandeira.

Durante décadas, o estandarte do Mississípi foi um factor de divisão num estado com uma população significativa de afro-americanos (actualmente são 38%). Já antes se tentara substituir a bandeira, mas em 2001, uma maioria dos eleitores votou contra. No entanto, muitas cidades, condados e todas as universidades públicas do estado deixaram de a hastear por causa do símbolo confederado.