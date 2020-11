Eleição nos EUA continua em aberto, com Trump e Biden ainda em jogo

Como se esperava, a noite eleitoral nos EUA pode estender-se, pelo menos, até à tarde desta quarta-feira, com o resultado final ainda dependente da contagem de votos em estados decisivos como a Pensilvânia e o Michigan.

A única certeza, até agora, é que o sonho do Partido Democrata de uma “onda azul” que varresse todo o país, numa espécie de gigantesco cartão vermelho mostrado ao Presidente Trump, não se vai concretizar.

Trump conseguiu vencer nos principais estados do sul, como a Florida e o Texas, e a corrida passou a concentrar-se nos estados da região do Midwest e na Pensilvânia, tal como em 2016. Na Florida, no condado de Miami-Dade, Joe Biden teve uma pior prestação do que Hillary Clinton em 2016, em grande parte por causa dos votos dos eleitores de origem cubana em Donald Trump.

Ainda assim, a eleição está longe de ficar decidida, e Biden continua a ter alguma vantagem no caminho até à Casa Branca. Se confirmar a vantagem que tem no estado do Arizona (que Trump venceu em 2016) e se vencer na Pensilvânia e no Michigan, será eleito Presidente dos EUA. Mas o mesmo se pode dizer de Donald Trump - se vencer no Michigan e na Pensilvânia, será reeleito.

E se a decisão depender da Pensilvânia, é provável que não haja um Presidente eleito antes de sexta-feira, porque o estado vai continuar a aceitar boletins de voto (com carimbo até 3 de Novembro) até ao fim da semana.

Apesar de os primeiros resultados desses dois estados indicarem uma vantagem de Trump sobre Biden, isso acontece porque os votos que estão a ser contados são os que foram postos nas urnas na terça-feira - a maioria por eleitores do Partido Republicano.

Quando a contagem começar a incluir os milhões de votos enviados pelo correio pelos eleitores do Partido Democrata, é possível que Joe Biden passe para a frente.

O Presidente Trump aproveitou o facto de ir à frente na contagem dos votos no Michigan e na Pensilvânia para dizer que a eleição está praticamente decidida. E acusou o Partido Democrata de estar a “tentar roubar a eleição”.

Joe Biden dirigiu-se aos seus apoiantes antes de Donald Trump, para dizer que está “confiante” na vitória.

Apesar das acusações e das demonstrações de confiança, o resultado final não deverá ser conhecido nas próximas horas.