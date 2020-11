Atentado em Viena: dois jovens de origem turca e um palestiniano ajudaram a socorrer um polícia ferido

Montagem do jornal Kurier

Como tantos outros habitantes de Viena, Recep Tayyip Gultekin e Mikail Özen tinham decidido ir “beber um último café” na animada Schwedenplatz do centro histórico de Viena antes da anunciada entrada em vigor do recolher obrigatório, na segunda-feira à noite. Há imagens onde se vê como se precipitaram para socorrer feridos, vítimas do atacante que matou quatro pessoas e feriu 22 antes de ser abatido pela polícia.