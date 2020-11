Democratas sem esperança de retirar maioria aos republicanos no Senado

As esperanças do Partido Democrata em retirar a maioria republicana no Senado foram sendo derrubadas ao longo da contagem dos votos esta quarta-feira. Na Câmara dos Representantes, a maioria mantém-se do lado democrata.

A reeleição da republicana Susan Collins no Maine deitou por terra definitivamente a hipótese de uma reversão da maioria actual na câmara alta. Os democratas esperavam derrotar pelo menos três candidatos republicanos para obter a maioria e Collins era vista como uma presa fácil.

A senadora republicana tinha construído uma imagem de independência, mas uma série de votos alinhados com a Casa Branca, incluindo a confirmação de dois juízes para o Supremo Tribunal e o voto contra o impeachment do Presidente Donald Trump, mancharam essa reputação. Ainda assim, acabou por derrotar a democrata Susan Gideon, presidente da Câmara dos Representantes do Maine.

O Partido Democrata conseguiu retirar dois senadores republicanos, no Colorado e no Arizona, mas perdeu o representante no Alabama, deixando mais longe a hipótese de uma maioria. Caso Joe Biden chegue à Casa Branca pode contar com um Senado hostil que provavelmente irá travar grande parte das suas iniciativas. Ao final do dia desta quarta-feira, os republicanos tinham assegurado 48 lugares no Senado contra 47 dos democratas, de acordo com as projecções.

Na Câmara dos Representantes, os estrategas democratas que antecipavam uma “onda azul” nos subúrbios das grandes cidades ficaram desapontados. Os republicanos conseguiram ganhar mais cinco lugares, mas a maioria mantém-se firme com o Partido Democrata.