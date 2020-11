Biden quer fazer a festa, mas Trump recorre aos tribunais

Não demorou muito até se perceber que o maior sonho do Partido Democrata norte-americano, de despedir o Presidente Donald Trump da Casa Branca com vitórias esmagadoras nas eleições de terça-feira, estava em risco de se tornar numa repetição do pesadelo de 2016. Mas se é verdade que a vitória de Joe Biden não surgiu rápida e mortal, com fogo-de-artifício em estados como a Florida e o Texas, também é verdade que parece estar a caminho, devagar, ao ritmo da pouca vontade demonstrada pelo Presidente Trump para aceitar a derrota.

