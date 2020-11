A tentação do golpe

1. Pouco depois das duas horas da madrugada do dia 4 de Novembro, em Washington, Donald Trump ainda conseguiu surpreender. Com resultados que lhe eram relativamente favoráveis, anunciou uma fraude, exigiu o fim da contagem dos votos e declarou vitória. Seja qual for a perspectiva, uma declaração como esta, pronunciada na Casa Branca, não tem lugar numa democracia, que assenta precisamente no princípio segundo o qual todos os votos são iguais e todos contam igualmente. “Já antes tinha atacado as instituições americanas, mas nunca tão abertamente como nesta madrugada”, escreve Dan Balz no Washington Post.

