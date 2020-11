Autocarros turísticos vão reforçar transportes públicos em Lisboa e no Porto

Os operadores privados já o tinham proposto ao Governo: alocar autocarros turísticos, de excursão, que se encontram há oito meses parados no parque das empresas, às carreiras regulares, reforçando assim a oferta de transporte público aos passageiros das áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP) em momentos mais pressionados pela procura. A proposta prepara-se agora para avançar na próxima semana, prevendo-se que alguns autocarros possam já estar a circular.

A garantia foi deixada esta quarta-feira pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, na cerimónia de apresentação deste reforço da oferta do transporte público. Segundo o governante, esta situação deverá durar entre três e seis meses e será operacionalizado pelas áreas metropolitanas, uma vez que é quem conhece melhor o terreno e os períodos mais críticos de procura do transporte público.

Este reforço acontece porque, mesmo com os transportes públicos a operarem praticamente todos com a oferta a 100%, há períodos do dia em que há alguns “estrangulamentos” em que a lotação máxima de 2/3 é ultrapassada.

Apesar de se registar uma recuperação na procura — que chegou a atingir perdas na ordem dos 85% —, está ainda bem abaixo da registada no período pré-pandemia.

No Grande Porto, em Setembro, a procura pelos autocarros da STCP rondou os 69% face ao mesmo mês de 2019, tendo sido transportados 4,6 milhões de passageiros. No Metro do Porto, a procura ficou-se pelos 59% (face ao mesmo período do ano passado) e foram transportados 3,7 milhões de passageiros.

Na região de Lisboa, também em Setembro, a procura no Metro de Lisboa situou-se nos 48% (6,9 milhões de passageiros), nos barcos da Transtejo e Soflusa nos 61% (um milhão de passageiros). Na CP, onde se registam sobretudo problemas de sobrelotação na linha de Sintra, a procura ficou-se pelos 60% (5,2 milhões de passageiros), na Fertagus nos 63% (1,3 milhões de passageiros) e na Metro Transportes do Sul nos 66% (900 mil passageiros).

Na prática, as áreas metropolitanas poderão contratar veículos de transporte rodoviários de operadores privados, e que não se encontrem em circulação, para reforçar a rede ferroviário e rodoviária. A medida envolve um investimento de 1,5 milhões de euros — 750 mil euros para cada área metropolitana —, suportado por verbas do Fundo Ambiental e, segundo revelou o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, permitirão contratar 375 mil quilómetros e transportar cerca de um milhão de passageiros em cada região.

Na apresentação, Eduardo Pinheiro referiu que estes autocarros vão, na Grande Lisboa, complementar a oferta da CP, da Fertagus e da Metro Transportes do Sul. E foram dados alguns exemplos do reforço: nos comboios, está previsto um reforço da oferta na hora de ponta da manhã entre as estações ferroviárias do Cacém e da Amadora e as estações de metro da Pontinha, Sete Rios e Entrecampos.

Na Fertagus, haverá autocarros directos entre a estação do Pragal e Lisboa entre as 6h20 e as 8h; no sentido inverso, a circulação será feita entre as 17h10 e as 18h10. Na Metro Transportes do Sul, haverá reforço nas viagens entre Corroios e Cacilhas entre as 7h20 e as 8h; entre as 16h e as 18h15 no regresso.

No Grande Porto, os autocarros reforçarão, essencialmente, a oferta da STCP. Serão reforçadas 17 linhas nos seis municípios que são servidos pela transportadora — Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar, Vila Nova de Gaia. Contudo, essa necessidade deverá ser regularmente monitorizada pelas áreas metropolitanas.

Aos jornalistas, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), Luís Cabaço Martins, detalhou que, na AML, estarão disponíveis cerca de 300 autocarros turísticos que poderão ser alocados a este reforço da oferta. Na AMP, serão entre 150 e 200.

Transporte público “seguro”

Na cerimónia, que contou também com intervenções dos presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, Fernando Medina e Eduardo Vítor Rodrigues, os responsáveis referiram, por diversas vezes, a necessidade de restaurar a confiança dos passageiros no transporte público.

Como exemplo dessa desconfiança, o líder da AMP disse ter conversado com os três principais vendedores de automóveis da região, que assinalaram um “aumento no número de vendas de automóveis em segundo mão, a custos controlados”, em detrimento da compra de carros novos. O que lhe permite fazer a leitura de que as famílias da classe média estão a comprar automóveis para evitar o transporte público.

Este reforço da oferta, com recurso aos operadores privados, pretende “contrariar essa ideia” de que o transporte público não é seguro, notou.

“O que queremos é trazer pessoas para o transporte público, a espinha dorsal de todo o sistema de mobilidade”, disse o secretário da Mobilidade. Mais tarde, o ministro Matos Fernandes reforçou que “não há nenhum caso conhecido de infecção que tenha tido origem no transporte público”.