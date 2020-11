Restaurante que apoia integração dos sem-abrigo reabre com take-away e entregas

O restaurante criado pela associação Crescer para dar emprego a pessoas em situação de sem abrigo viu-se obrigado a fechar em Março devido à pandemia (mantendo o fornecimento de refeições a pessoas que estão a viver nas ruas), mas anunciou a sua reabertura, desde o passado dia 29 de Outubro, exclusivamente para take-away e entregas ao domicílio.

Nuno Bergonse, o chefe consultor do projecto, e David Jesus, o chefe executivo, criaram uma nova carta que se propõe tirar maior partido dos produtos da época, apostando nos sabores outonais das castanhas e da batata-doce.

Foto Os chefs Nuno Bergonse e David Jesus DR

A ideia base continua a ser a de uma cozinha de conforto e de partilha, apresentando o restaurante como pratos principais javali estufado com castanhas e batata-doce (10€/18€ para duas pessoas), caril de camarão com arroz basmati (15€/28€ para duas pessoas), quinoa com legumes e beringela caramelizada (8,50€), ou com frango crocante, queijo da Ilha e molho César (9€), ou ainda sandes de barriga de porco com coleslaw e chips de batata doce (7,50€). Para sobremesa, há pudim de azeite e mel (4€) e mousse de chocolate (3€)

As encomendas pode ser feitas através da plataforma Zomato ou do site www.eumrestaurante.pt e ainda na Globo, Uber Eats, NoMenu e Takeaway.com. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira das 12h30 às 15h e das 18h30 às 23h.