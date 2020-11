Lisboa: burritos e cerveja mexicana. Amor y Odio entrega o Tex Mex em casa

Uma das teses sobre a origem do nome “burrito” diz que ela teria a ver com a facilidade com que se podia transportar, o que o tornava muito conveniente para os mexicanos que percorriam o território, acompanhados pelos seus burros. Verdade ou não, o facto é que os burritos viajaram depois para os Estados Unidos onde, a partir da década de 50, se tornam um dos ícones mais amados da street food.

Agora não podemos viajar (por enquanto), mas os burritos, e outras especialidades dessa cozinha nascida do encontro entre mexicanos e americanos – a chamada Tex Mex, que os americanos inevitavelmente desenvolveram em versão exagerada –, podem chegar até às nossas casas através da nova marca do grupo Sea Me, a Amor y Odio.

Para já, os proprietários de restaurantes como o Sea Me, o Prego da Peixaria ou o Soão, lançam a marca apenas no sistema de entregas. O espaço físico irá nascer, mas só depois de a pandemia passar. Para os fãs de burritos – e estes são muito equilibrados, de um bom tamanho, saborosos e bastante leves – propõem três versões: El Original (9€), com arroz e pasta de feijão enrolados na tradicional macia tortilha de trigo; o San Diego Style (9€), com batata doce (em vez da habitual frita); e o Desnudo (9,75€), com os mesmos ingredientes do Original, mas sem a tortilha.

Foto dr

É possível optar por diferentes recheios: porco, frango, chilli, camarão, vegetariano com tofu e cogumelos, ou surf&turf (camarão e carne de porco). E também por diferentes molhos, com variados níveis de intensidade, do mexicano (tomate, jalapeños, malagueta guindilla e pimentão vermelho), ao tradicional chipotle (feito com jalapeños maduros fumados), passando pelo habanero (pimentos vermelhos picantes, cebola, alho, malagueta) ou a salsa verde (tomatillo, ou tomate verde).

O Amor y Odio inclui ainda chips de tortilha em duas versões, normais ou picantes, com cheddar, guacamole ou pico de gallo (tomate, cebola, coentros, azeite, lima e jalapeños (3,50€). Pode-se também encomendar uma cerveja mexicana (a Sol, a Corona ou a Coronita) ou uma Chelada (cerveja com sumo de limão e gelo).

Depois das várias gastronomias asiáticas que são exploradas no Soão, esta incursão pelos sabores mexicanos representa, segundo a marca, “o alargamento expectável das fronteiras gastronómicas do grupo”, sendo que há planos para continuar essa expansão “e continuar a trazer sabores de outras paragens ao público lisboeta”.

Para já, a pandemia obrigou o grupo (como a toda a gente) a adaptar os planos e uma das apostas foi precisamente nas entregas em casa, que neste momento representam já 45% do volume de negócio. Isso levou-os a abrir novas unidades de produção, uma primeira em Telheiras, para a zona de Telheiras e Benfica, a que se segue uma na Parede, para garantir as entregas na linha de Cascais.