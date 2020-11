Bolsas europeias em perda com incerteza nos EUA

A perspectiva de uma contagem lenta, ainda com resultado incerto, nas eleições norte-americanas colocou as bolsas europeias em terreno negativo na primeira meia hora da sessão desta quarta-feira.

Se há coisa de que os investidores nos mercados financeiros habitualmente não gostam é de incerteza e esta quarta-feira de manhã, com as eleições presidenciais nos EUA ainda por decidir e a possibilidade de manutenção das dúvidas por mais algumas horas ou mesmo dias, essa aversão à incerteza nota-se na evolução dos índices das bolsas europeias, que abriram às 8h.

O índice Stoxx 600, que agrega os principais títulos accionistas europeus, registava, ao fim da primeira meia hora de sessão, uma queda próxima de 0,5%. Na Alemanha, o principal índice bolsista caia 0,94%, em Milão a queda era de 0,6% e em Madrid 1,5%. Em Paris e Londres, os índices começaram negativos, mas depois recuperaram essas perdas.

Em Lisboa, o índice PSI20, registava uma perda de 1,46%.

Para além da incerteza do resultado eleitoral, os investidores europeus poderão também estar a mostrar alguma desilusão pelo facto de Joe Biden, nesta altura, não ter uma vitória assegurada. Nos últimos dias, diversos analistas explicaram algumas das subidas registadas nos índices com a expectativa de um acordo mais rápido relativamente a um novo pacote de estímulo orçamental a sair dos EUA caso Joe Biden ocupasse a Casa Branca. Além disso, para as acções europeias, a possibilidade de relações comerciais mais amigáveis entre os EUA e a UE sem Donald Trump na Casa Branca também é um factor a ser levado em conta.

Nas bolsas asiáticas, que já concluíram a sessão desta quarta-feira, o fecho foi em geral positivo, com subidas acima de 1% no Japão e mais moderadas na China. Nos EUA, os mercados accionistas apenas abrem mais tarde, mas mesmo assim provavelmente numa altura em que resultados conclusivos ainda estarão por conhecer.