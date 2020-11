Técnico do Leicester elogia Sp. Braga

O treinador do Leicester, Brendan Rodgers, elogiou o Sp. Braga, adversário que recebe na quinta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga Europa, revelando ainda assim confiança na equipa inglesa, actual segunda classificada da Premier League.

“Todos os jogos são difíceis. O Braga tem uma história grande e consistente, está sempre presente na Liga Europa e iniciou bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar. O Braga é experiente, tem bons jogadores, é uma equipa muito boa e estamos impressionados com a forma como joga”, disse o técnico na antevisão da partida.

O treinador norte-irlandês referiu ter visto os jogos da época passada da Liga Europa do Sp. Braga com os escoceses do Rangers (que eliminaram os minhotos) e os ingleses do Wolverhampton e ficado com boa impressão da equipa portuguesa.

“Vi o jogo deles contra o Rangers na época passada e, principalmente no jogo fora, mostraram muita qualidade. Será um jogo difícil”, anteviu.

A iniciar a terceira época no Leicester, o técnico, que já passou pelo comando de equipas como o Celtic de Glasgow e o Liverpool, destacou a evolução do actual vice-líder da Premier League, a apenas um ponto do Liverpool.

“Estamos confiantes e a melhorar. Contra o Braga não será diferente. Encontramos equipas fortes [no campeonato inglês], bem organizadas e que jogam com qualidade. O que tem sido evidente nesta época é o desenvolvimento da nossa equipa, a forma como entende o jogo. Vejo muito potencial neste grupo. Tenho visto consistência, regularidade e temos vindo a ganhar experiência, trabalhando juntos sob pressão”, disse.

Rodgers lembrou a passagem do técnico do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, pelo futebol britânico: “Sim, esteve muito bem no Sheffield [Wednesday], quase conseguiu subir à Premier League. No Swansea também fez um bom trabalho”, disse.

Para Brendan Rodgers, “ter oportunidade de trabalhar no futebol inglês e particularmente na Premier League dá possibilidade de perceber bem a mentalidade deste futebol, diferente de qualquer outro campeonato do mundo”.

“O espírito, a capacidade de luta. Ele entende as condições dos jogadores, a forma como jogam, a qualidade. Fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Sp. Braga”, disse.