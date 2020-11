Pepe renova com o FC Porto até 2023

O FC Porto oficializou esta quarta-feira, em cerimónia realizada no relvado do Estádio do Dragão, a renovação do contrato com o internacional português Pepe, de 37 anos, que assim garante a continuidade até 2023.

Pinto da Costa lançou a conferência, justificando a presença nesta apresentação como forma de “dar conhecimento público da primeira das muitas renovações”, fazendo questão de começar pelo central, “não só por ser o capitão - para além do atleta que é -, mas porque vive o FC Porto” como poucos, referiu o presidente portista.

?? Pepe: "Desde o primeiro dia que eu entrei soube o que é ser portista, o que é representar um clube com esta dimensão a nível mundial."#FCPorto #Pepe pic.twitter.com/Nb5CUcDJYn — FC Porto (@FCPorto) November 4, 2020

A apresentação decorreu num cenário com os troféus conquistados pelo central ao serviço do clube, havendo “espaço para muitos mais”, sublinhou Pinto da Costa, que destacou a “dobradinha” e o facto de Pepe “ter sido um dos pilares do que foi sonhado” pelo clube, representando “os valores” que o FC Porto defende.

“Regressaste por vontade própria e por ser o FC Porto o clube que querias, apesar de eu ter visto as propostas de grandes clubes europeus, por isso agora é a minha vez de dizer que é o Pepe que nós queremos e que é com grande prazer que renovamos este vínculo. E como o meu mandato é de quatro anos, ainda vamos voltar aqui”.

Pepe começou por agradecer a confiança, confirmando as palavras do líder. “Estou grato pelas palavras. Desde o primeiro dia que aqui entrei que soube o que é ser portista e representar este clube. Agradeço ainda ao Sérgio Conceição, que faz com que eu seja sempre muito competitivo”, enfatizou, prometendo “levar o nome do clube cada vez mais longe e, no final, festejar com títulos”.