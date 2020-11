Morata e Dybala decidiram no regresso de Ronaldo à Champions

Depois de ter falhado as duas primeiras jornadas por estar infectado com covid-19, Cristiano Ronaldo voltou a jogar na Liga dos Campeões e contribuiu, não com golos, mas com uma assistência para o triunfo da Juventus por 0-3, na Hungria, frente ao Ferencvaros, na terceira ronda do Grupo G. Foi o regresso aos triunfos para o campeão italiano, depois do desaire frente ao Barcelona.

No Puskas Arena, em Budapeste, e depois de ter dado minutos a Ronaldo na Série A (que ele aproveitou para marcar dois), Andrea Pirlo entregou a titularidade ao português, mas os goleadores da noite seriam Álvaro Morata e Paulo Dybala. O espanhol marcou aos 7’, após jogada pela direita de Cuadrado, e aos 60’, após assistência de Ronaldo.

Pouco depois, o espanhol daria o seu lugar a Dybala e o internacional argentino dobrou a vantagem da Juventus, com grande colaboração do guarda-redes adversário nos dois golos. Aos 73’, Dibusz, guardião internacional húngaro, estava distraído a receber um passe atrasado de um colega e deixou a bola passar, com Dybala a aproveitar para o 0-3. Novo disparate de Dibusz aos 81’ deixou Dybala sozinho na sua frente e o argentino atirou a contar — o golo seria, depois, atribuído a Dvali, que ainda tocou na bola antes desta entrar. Já em cima do tempo de compensação, Boli reduziu para 4-1.

Em Camp Nou, e em contraste com a pobre imagem que tem deixado na Liga espanhola (onde é apenas 12.º), o Barcelona conquistou a sua terceira vitória em três jogos, triunfando por 2-1 sobre o Dínamo de Kiev. Messi (5’, de penálti) e Piqué (75’) marcaram para a formação catalã antes de Tsigankov reduzir para a formação ucraniana aos 75’.

Reviravolta na Andaluzia

O prémio para o jogo mais espectacular da noite foi para o triunfo do Sevilha em casa sobre o Krasnodar por 3-2. A formação andaluza esteve a perder por 0-2 e passou metade do jogo com menos um jogador (expulsão de Navas aos 45’), mas conseguiu uma brilhante reviravolta na segunda parte. Depois de Suleymanov (17’) e Berg (21’) terem dado uma boa vantagem aos russos, Rakitic (42’) e Nesyri (69’ e 72’) operaram a reviravolta para a equipa de Julen Lopetegui.

Este triunfo deixou o Sevilha a par do Chelsea no comando do Grupo E. Foi bem mais tranquilo o triunfo dos “londrinos” sobre o Rennes em Stamford Bridge, um 3-0 com dois golos de Timo Werner (ambos de penálti) e um de Tammy Abraham.

No Grupo H, a grande surpresa aconteceu em Istambul, onde o estreante Basaksehir derrotou o Manchester United por 2-1. Foi uma histórica primeira vitória para a estreante formação turca na Champions e o primeiro desaire dos “red devils” nesta fase de grupos depois de ter aberto a campanha com triunfos sobre PSG e RB Leipzig.

Logo aos 13’, no canto ofensivo, a equipa de Solskjaer não deixou ninguém a cobrir o meio campo, e a bola foi bombeada para Demba Ba. Sem qualquer oposição, o veterano avançado senegalês de 35 anos foi até à baliza do estreante Dean Henderson e fez o 1-0 para o Basaksehir. Aos 40’, Turuc ganhou uma bola a Juan Mata e imediatamente acelerou sem que o espanhol o pudesse apanhar. Depois, entregou-a ao capitão Edin Visca, que fez o 2-0. Os “red devils” ainda reduziram aos 43’, por Martial, após cruzamento de Luke Shaw.

Também com reviravolta, o RB Leipzig bateu em casa o PSG por 2-1. Di María colocou os parisienses na frente aos 6’ e quase dobrou essa vantagem aos 16’ (falhou um penálti), mas a reacção dos alemães deu frutos ainda na primeira parte (Nkunku, aos 42’), com Forsberg a fazer o 2-1, de penálti, aos 57’. A equipa de Thomas Tuchel terminou o jogo com nove, devido às expulsões de Gueye e Kimpembe.

No Grupo F, o Borussua Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, foi à Bélgica alcançar uma vitória tranquila por 0-3 sobre o Club Brugge — Hazard marcou o primeiro, Haaland marcou os outros dois. Em São Petersburgo, Zenit e Lazio empataram (1-1). Marcaram primeiro os russos, por Yerokhin aos 32’, empatou a formação romana aos 82’ com um golo de Caicedo.