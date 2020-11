Entrada com o pé direito das portuguesas no Alicante Open

Três semanas depois de Barcelona receber o oitavo torneio do ano do World Padel Tour, o circuito mundial de padel está de regresso com a realização do Alicante Open e, no primeiro dia do quadro principal do torneio, as duas melhores jogadoras nacionais conseguiram vencer. Apesar de terem necessitado de disputar três sets, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ultrapassaram as primeiras adversárias no clube Blupadel, na cidade mediterrânica, e vão disputar nesta quinta-feira os oitavos-de-final.

Ana Catarina Nogueira, que forma com a argentina Delfina Brea a dupla sétima cabeça-de-série em Alicante, iniciou a participação no nono torneio de 2020 frente às espanholas Marta Talaván e Lorena Ortiz, e a portuense não entrou bem na partida.

No primeiro set, Nogueira e Brea foram batidas por 4-6 e, no parcial seguinte, a dupla luso-argentina só conseguiu vencer no tie-break (7-3). Porém, na partida decisiva, a número 9 do ranking mundial teve menos dificuldades, fechando o apuramento com um 6-3.

Nesta quinta-feira, o nível de exigência será bem superior para “Nogy” e Brea: a partir das 8h30, a portuguesa e argentina vão defrontar no campo 2 do Centre de Tecnificació d'Alacant ​as espanholas Alba Galán e Victoria Iglesias, duas jogadoras do top-20 do WPT.

Para Sofia Araújo, a estreia em Alicante também não foi fácil. A jogadora lisboeta e a argentina Virginia Riera, que não estiveram presentes no Master de Barcelona por Araújo ter testado positivo na despistagem à covid-19, começaram por defrontar uma dupla com melhor ranking (Verónica Virseda e Carmen Villalba), e, curiosamente, apuraram-se com o mesmo resultado de Ana Catarina Nogueira: 4-6, 7-6 e 6-3.

Nos “oitavos”, Araújo e Rieira vão ter pela frente a dupla em melhor forma nos últimos torneios. Ao final da manhã, Gemma Triay e Lucía Sainz, espanholas que lideram a classificação do WPT em 2020, serão as rivais da portuguesa na luta por um lugar nos quartos-de-final.