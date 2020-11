A crise do Manchester United passou para a Champions

A crise está para durar no Manchester United e, nesta quarta-feira, também se manifestou na Liga dos Campeões, com uma derrota por 2-1 em Istambul frente ao Basaksehir, em jogo a contar para o Grupo H. Foi a primeira vitória para a estreante formação turca na Champions e o primeiro desaire dos “red devils” nesta fase de grupos depois de ter aberto a campanha com triunfos sobre PSG e RB Leipzig.

Este desaire em Istambul foi mais uma lição de como não defender por parte do United. Logo aos 13’, no canto ofensivo, a equipa de Solskjaer não deixou ninguém a cobrir o meio campo, e a bola foi bombeada para Demba Ba. Sem qualquer oposição, o veterano avançado senegalês de 35 anos foi com a bola controlada até à baliza do estreante Dean Henderson (De Gea ficou no banco) e fez o 1-0 para o Basaksehir - foi o quarto de golo de Ba, avançado de muitas épocas na Premier League, ao Manchester United.

O United respondeu de forma atabalhoada, e nem Bruno Fernandes conseguiu fazer grande coisa para inverter a tendência do jogo e, já perto do intervalo, os turcos dobraram a vantagem. Aos 40’, Turuc ganhou uma bola a Juan Mata e imediatamente acelerou sem que o espanhol o pudesse apanhar. Depois, entregou-a ao capitão Edin Visca, que fez o 2-0.

Os “red devils” ainda conseguiram reduzir aos 43’, por Anthony Martial, após cruzamento de Luke Shaw, mas nada fizeram na segunda parte, de nada valendo as entradas de homens como Pogba, Greenwood ou Cavani (que continua em branco desde que assinou pelo United).

Esta foi a segunda derrota consecutiva para o Manchester United, depois de ter perdido no último fim-de-semana com o Arsenal - um resultado que atirou os “red devils” para um impensável 15.º lugar na Premier League inglesa.

Em São Petersburgo, Zenit e Lazio empataram (1-1) na terceira jornada do Grupo F. Marcaram primeiro os russos, por Yerokhin aos 32’, empatou a formação romana aos 82’ com um golo do equatoriano Felipe Caicedo.