As Mulheres da Minha Alma, primeiro capítulo das memórias de Isabel Allende

Pré-publicação

Este novo livro de Isabel Allende chega às livrarias portuguesas nesta quinta-feira numa edição da Porto Editora feita em simultâneo com a sua publicação na língua original, em Espanha e na América Latina. É um testemunho sobre a relação desta autora chilena com o feminismo e a sua condição de mulher e por onde passam temas como a violência contra as mulheres, o movimento #MeToo, as revoltas sociais no Chile e a pandemia do novo coronavírus: “Cada ano vivido e cada ruga contam a minha história”, diz a escritora. Pré-publicamos o primeiro capítulo onde ela definine feminismo e patriarcado.