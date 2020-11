Diário de uma Viagem a Portugal e ao Sul de Espanha, de Dorothy Wordsworth

Pré-publicação

O Portugal oitocentista visto por Dorothy Wordsworth, filha do poeta britânico William Wordsworth, no seu diário que chega às livrarias portuguesas. No dia 7 de Maio de 1845, Dorothy e o marido partiram de Southampton, no vapor Queen, rumo ao Porto. Foi o início de uma viagem de um ano, que os levou a atravessar meio Portugal – desde o Norte até Lisboa, de onde seguiram até Cadiz. A obra estava inédita em português e a LeYa/ASA aproveitou a comemoração dos 250 anos do nascimento de William Wordsworth para a publicar. Aqui fica um excerto.