Museu Nacional de Soares dos Reis vai mostrar uma peça por mês

Uma estante de coro datada de 1697, com três metros de altura, que pertenceu à igreja do extinto Convento de Santa Clara, em Vila do Conde, abre esta quinta-feira, no Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), a iniciativa 1 Peça, 1 Mês com que a instituição portuense quer dar a conhecer, através de alguns exemplares, a diversidade do seu património.

