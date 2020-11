Risco de morte por covid-19 associado à idade é maior em países mais ricos

Esta segunda-feira, num artigo publicado na revista Nature retiram-se mais duas conclusões sobre o risco da infecção do coronavírus SARS-CoV-2 associado à idade: para pessoas abaixo dos 65 anos esse risco é consistente entre os países, mas o risco nas pessoas com mais de 65 anos varia. Devido à estrutura etária da população, esperam-se mais mortes em países europeus, como Portugal e Itália, do que nos países da América do Sul para o mesmo número de infecções. Outro relatório recente também já tinha apontado que a letalidade da infecção da covid-19 era mais alta em países mais ricos e que isso estava ligado à idade.

