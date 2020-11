Covid-19: dados que chegam das escolas confirmam que não são lugares críticos

Apesar de ainda não se saber com exactidão os motivos que explicam por que é que as crianças são menos infectadas do que os adultos e por que é que mesmo quando acabam por ser infectadas manifestam menos sintomas do que os adultos, o papel dos mais jovens na pandemia da covid-19 fica cada vez mais claro. A reabertura das escolas na maioria dos países durante esta segunda vaga – mesmo com a imposição de medidas gerais mais restritivas – terá já fornecido dados que permitem concluir que não devem ser consideradas como locais de elevado risco. Em Portugal, a lista em actualização permanente da Fenprof (Federação Nacional dos Professores) somava esta terça-feira (3 de Novembro) um total de 545 escolas (públicas e privadas) com registo de casos de infecção.

