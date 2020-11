MAI diz que centro do aeroporto já foi remodelado com aprovação da IGAI e Provedoria

O Ministério da Administração Interna (MAI) diz que o centro do aeroporto gerido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem um novo modelo “sob a perspectiva humanista”, foi remodelado e já visitado pela Provedoria de Justiça e pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), “que aprovaram as soluções adoptadas”. Sem especificar quais são, refere que segue “normas de actuação com vista a assegurar o escrupuloso cumprimento” da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

