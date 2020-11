Dois homens numa noite escura a levar tudo a eito: o roubo de Tancos na primeira pessoa

O líder do roubo de material militar de Tancos, o ex-fuzileiro João Paulino, contou esta terça-feira em tribunal que só teve dois ajudantes para levar a cabo o roubo de material militar mais famoso das últimas décadas. Um deles, João Pais, mais conhecido por Caveirinha, entrou com ele nos paióis, enquanto o outro, Hugo Santos, ficava de atalaia cá fora, no exterior do recinto, não fosse alguém aparecer. Tinha consigo um walkie-talkie, e João Paulino outro.

