Covid-19: mais recuperados do que novos casos. Internamentos continuam a subir no segundo dia com mais mortes

Portugal registou mais 45 mortes por covid-19 e 2596 novos casos de infecção. Com o segundo dia mais mortal desde o início da pandemia (apenas atrás das 46 mortes divulgadas segunda-feira), o número de vítimas mortais sobe assim para 2635 (aumento de 1,7%). O total de infectados ascende a 149.443 desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico desta terça-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que apresenta os dados respeitantes ao dia completo de segunda-feira, dá conta de mais 3295 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 86.589. Excluindo estes casos e os óbitos, há 60.219 casos activos em Portugal, menos 744 do que no dia anterior.

É a primeira descida desde 20 de Outubro, quando se contabilizaram menos 71 casos activos do que no dia anterior, e a maior registada desde 24 de Maio, quando foi feita uma alteração da metodologia no registo de dados no sistema de vigilância trace-covid. Se não contarmos com o registo dessa data (9844, justificado então por uma recontagem dos recuperados), as 3295 recuperações são o maior número registado em 24 horas desde o início da pandemia.

O relatório de situação indica também que há 2349 pessoas internadas (mais 94 do que na segunda-feira), das quais 320 estão nos cuidados intensivos (mais 26). À semelhança do que se tem vindo a verificar nos últimos dias, estes são novos máximos de hospitalizações e de internamentos em cuidados intensivos.

A maior parte das infecções foram identificadas na região Norte (1547, cerca de 60%), com Lisboa e Vale do Tejo a contabilizar 626 dos novos casos. As duas regiões acumulam 84% dos novos casos notificados no boletim desta terça-feira.

Foi também nestas duas regiões que ocorreram 39 das 45 mortes (perto de 87%): 21 na região Norte (1172 mortes em 67.692 casos acumulados) e 18 em Lisboa e Vale do Tejo (1039 mortes em 61.690 casos).

A região Centrou soma, no boletim desta terça-feira, mais cinco mortes e e 292 casos (total de 328 vítimas mortais e 13.342 infecções), com a outra morte a ser no Alentejo, onde também foram detectados mais 57 casos (51 mortes e 2911 casos no total).

Sabe-se ainda que foram notificados, até às 00h desta quarta-feira, 47 novos casos no Algarve (2951 casos e 29 mortes), 19 na Madeira (478 infecções e uma morte) e oito nos Açores (379 casos e 15 mortes).

O relatório desta terça-feira ainda não apresenta a actualização da distribuição de casos por concelho, que habitualmente tem sido feita à segunda-feira. A DGS indica que estes dados serão revelados durante esta semana, na sequência da “reformulação dos indicadores relativos aos novos casos”. A autoridade de saúde explica, num nota, que pretende que a incidência cumulativa de casos (número de infecções por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) seja “a principal métrica utilizada na avaliação de risco de cada concelho para que os cidadãos possam acompanhar a evolução da pandemia” nos seus municípios.