Presidente promulgou decreto do Governo com novas medidas de restrição e combate à pandemia

O Presidente da República promulgou ao fim da tarde desta terça-feira o decreto-lei do Governo com as novas restrições para os 124 concelhos (os 121 determinados no Conselho de Ministros de dia 31 e os outros três que já tinham regras mais limitadas), com as novas regras de obrigatoriedade de teletrabalho e os regimes excepcionais de reforço do SNS.

O diploma foi publicado logo em seguida num suplemento do Diário da República electrónico para que as novas regras possam entrar em vigor às 00h desta quarta-feira.

O decreto aprova um regime excepcional de contratação de profissionais de saúde para as unidades de cuidados intensivos do Serviço Nacional de Saúde; aprova um regime excepcional de contratação de enfermeiros aposentados para exercício de funções nas unidades de saúde pública das Administrações Regionais de Saúde, I.P. e das Unidades Locais de Saúde, E.P.E.; aprova um regime excepcional aplicável aos mandatos dos titulares dos órgãos máximos de gestão das unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde; cria a declaração provisória de isolamento profiláctico preventivo sequência de contacto com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24).

Além disso, estabelece um regime excepcional e temporário de teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador, nos 124 concelhos; estende o limite máximo de duração do serviço efectivo em regime de contrato no âmbito militar até 30 de Junho 2021, e prorroga o prazo de informação do registo de fundações até 31 de Dezembro de 2020.