Parlamento reúne conferência de líderes na quarta-feira à tarde para marcar discussão do estado de emergência

À espera do decreto presidencial que irá solicitar autorização para a declaração do novo estado de emergência, a conferência de líderes da Assembleia da República reúne-se nesta quarta-feira ao início da tarde para marcar a discussão e votação do diploma e também para fazer agendamentos para o mês de Dezembro.

De acordo com a agenda do Parlamento, o órgão que inclui o presidente Eduardo Ferro Rodrigues, os elementos da Mesa e os presidentes das sete bancadas parlamentares - e os deputados únicos quando Ferro Rodrigues os chama para marcação da discussão de diplomas -, assim como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, vai reunir-se pelas 15h30 para agendamentos. A reunião está marcada para a sala do Senado, a segunda câmara do Parlamento, para assegurar distanciamento entre os deputados. O gabinete do presidente disse ao PÚBLICO que a reunião foi marcada à cautela, não havendo ainda certeza sobre se o diploma chega a tempo da hora da reunião.

E não deverá chegar mesmo, uma vez que o Presidente da República ainda irá ouvir mais parceiros sociais nesta quarta-feira à tarde. Marcelo Rebelo de Sousa recebe a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) às 15h, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) às 16h e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) às 17h.

Depois disso, o Presidente da República deverá enviar ao Governo a proposta de decreto que, em princípio será aprovada em Conselho de Ministros (pode ser electrónico), e é devolvida a Belém. É daí que depois segue para a Assembleia da República.

Tendo em conta o caminho que ainda é preciso percorrer, o que a conferência de líderes desta quarta-feira pode fazer é marcar informalmente uma data para a discussão - que deverá levar à alteração das horas de alguma audição ministerial por causa do orçamento -, e definir já a distribuição dos tempos de intervenção de cada partido, como define o regimento da Assembleia da República. Depois, caberá a Eduardo Ferro Rodrigues confirmar a data do plenário directamente com os partidos. Se o decreto chegar ao Parlamento ainda nesta quarta-feira à noite (o que se afigura difícil) ou na quinta-feira de manhã, é possível que possa ser discutido neste mesmo dia à tarde ou na sexta-feira. É possível que alguns partidos queiram algum tempo para analisar a argumentação e as medidas previstas no decreto.