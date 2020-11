No Bonfim, resiste a última república de estudantes do Porto

Reza a tradição que um ano numa república corresponde, na verdade, à passagem de 100 anos. Ora, fundada em 1959, a República dos LyS.O.S celebra, assim, 6100 anos. Passando de geração em geração, e trocando várias vezes de residência, a república subsiste no Porto como a última do género. Agora livre da iminência dos arrendamentos que terminam em despejos, depois de se ter formado uma cooperativa que comprou o imóvel, a casa sofre uma renovação há muito desejada. Física ou simbolicamente, os actuais e antigos “repúblicos” juntaram-se para cumprir as obras no edifício. Telha a telha, e de mão em mão, a república conta agora com um novo telhado e amizades cimentadas.

Continuar a ler