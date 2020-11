Ao som de YMCA, Trump começou o dia decisivo a dançar

Neste que é o dia decisivo que pode ditar a sua reeleição, e como já vem sendo costume, Donald Trump acordou cedo e começou logo a twittar. Ainda não eram 3h da manhã em Washington DC quando o actual Presidente dos EUA pediu aos seus apoiantes que fossem votar — ao som da YMCA.

Agradecendo a quem o foi ver e ouvir no estado de Michigan, Trump começou o dia (ao que parece, nem foi dormir) a partilhar alguns momentos do seu discurso – nomeadamente a atacar Joe Biden, a quem chama “sleepy Joe” ("Joe sonolento”, numa tradução livre) ou a elogiar a criação recente de empregos.

Entre retweets a sondagens que o dão como vencedor da corrida presidencial e selfies de quem, abertamente, votou nele, Trump partilhou (e marcou com publicação fixa no topo do seu feed) um vídeo onde aparece a dançar — ou pelo menos a movimentar os braços — ao som de YMCA dos Village People com a legenda “Votem!”.

O vídeo original é uma montagem de vários momentos durante os comícios de Trump — que quase sempre começam com uma dança do ainda Presidente — em que aparece a dançar, muitas vezes ao som de YMCA. A conta que o publicou tem como nome “4 more years” ou “mais quatro anos” e escreveu como legenda “Senhoras e senhores… o vosso Presidente preferido”.

Alguns membros dos Village People já pediram ao Presidente dos Estados Unidos para não usar esta música nos seus actos políticos. Foi o caso de Victor Willis, que não só criticou o uso da canção, como também se mostrou irritado com a coreografia.

As eleições desta terça-feira vão decidir se Donald Trump prolonga o seu mandato por mais quatro anos ou se o democrata Joe Biden toma o seu lugar. De acordo com os últimos números, já votaram quase 100 milhões de norte-americanos – pessoalmente ou através de correio.