Associação lança concurso para apoiar talentos emergentes na fotografia

A associação Arte Deste Século lançou um concurso para publicação do primeiro livro de fotografia de talentos emergentes nesta área, de forma a “colmatar uma importante lacuna em Portugal”, segundo o presidente da entidade, Paulo Martins.

A associação foi criada em Julho de 2020 para “apoiar a cultura e dar visibilidade aos artistas portugueses em geral, mas mais focada na área da fotografia, que tem tido pouca atenção no país”, disse o responsável contactado pela agência Lusa.

O prémio será bienal e terá um valor de 5000 euros, aplicado na totalidade na publicação da primeira obra em livro, sendo dirigido a artistas da área da fotografia até aos 45 anos, de nacionalidade portuguesa e que residam em Portugal ou no estrangeiro. As candidaturas estão abertas até 15 de Novembro.

“[Este prémio] não vai resolver todos os problemas da falta de apoio nesta área, mas será uma ajuda para quem está a começar e precisa de um estímulo”, explicou Paulo Martins. Advogado de profissão, esteve durante alguns anos ligado à fotografia, fez exposições e deu-se conta que o meio era pouco amparado.

“A atenção a esta importante área, que já tem tanta história em Portugal, não terá de vir apenas do Estado, mas também da mobilização da sociedade civil”, razão pela qual quis fundar a associação Arte Deste Século, convidando para a direcção outras pessoas ligadas à área, nomeadamente Cláudio Garrudo, coordenador da Colecção Ph de fotografia da Imprensa Nacional e organizador de eventos culturais como o Bairro das Artes, e António Lopes, presidente da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica.

Na opinião de Paulo Martins, “devido ao pouco investimento que tem sido feito na cultura e nas artes em Portugal, nunca se conseguiu reunir de forma estruturada os trabalhos de talentos magníficos na área da fotografia, que vale a pena dar a conhecer ao público em geral”.

Sobre o impacto que a pandemia poderá estar a ter nestes profissionais, o presidente da nova associação diz que agrava a precariedade com que a actividade já funcionava: “São muito poucos os fotógrafos, mesmo os consagrados, que conseguem viver apenas da fotografia. A grande maioria tem de recorrer a outras profissões para ter um rendimento”.

O concurso — que recebe candidaturas até 15 de Novembro — é a primeira iniciativa desta associação a que se podem associar todos os interessados. Do júri do prémio fazem parte António Júlio Duarte, Filipa Valadares, João Pedro Cortes e Bruno Sequeira.

O Prémio de Livro de Fotografia Arte Deste Século é destinado a quem nunca tenha publicado um livro de fotografia através de uma editora de livros de fotografia e é aberto a candidaturas com trabalhos inéditos, de tema livre, nunca expostos ou publicados em formato de livro.

O nome da associação é inspirado na Art of This Century, uma galeria fundada por Peggy Guggenheim em Nova Iorque, em 1942, e que ficou conhecida por ter tido um papel relevante no lançamento da carreira de vários jovens artistas, como Jackson Pollock ou Mark Rothko.