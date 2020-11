Pandemia e direitos

Há três semanas que os mineiros de Soma, uma das minas de carvão na Turquia, estão em greve para reclamar 13 meses de salários em atraso e indemnizações por 1800 despedimentos ilegais. A polícia deteve vários deles por terem incumprido a proibição de manifestações imposta ao abrigo do estado de emergência sanitária imposto no país. “Usaram a pandemia para parar a nossa greve. E, contudo, andamos há meses a denunciar ao governo que não se adotaram as medidas sanitárias nos nossos postos de trabalho”, critica o presidente do sindicato, Basaran Aksu. A sua interpretação é taxativa: “a pandemia é um problema apenas quando reivindicamos os nossos direitos” (Público.es, 1.11.2020).

