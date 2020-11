Sobre a eleição indirecta americana; sobre a pandemia portuguesa

1. Muito do que será o futuro da geopolítica global decide-se hoje nas eleições presidenciais americanas. Em especial, o lugar e o peso geopolítico do Ocidente e, portanto, da Europa e de Portugal. A força, a liderança e até a implantação das democracias liberais depende muito deste quase plebiscito a Trump. Já o disse muitas vezes: para o mundo, a eleição de Donald Trump foi um dos piores acontecimentos da última década. Pior do que a sua eleição, só mesmo a sua reeleição.

2. Na esfera pública, há felizmente uma consciência aguda da importância do momento. Há, no entanto, uma afirmação basicamente falsa, incessantemente repetida, que me exaspera. Repete-se à exaustão que o sistema eleitoral indirecto – através de colégio eleitoral – é anacrónico, não democrático e muito complexo. Este juízo esquece e ignora que os Estados Unidos – como o próprio nome indica – são uma Federação de Estados e não um Estado unitário. Não falta quem, muito legitimamente, queira mudar as regras eleitorais e não faltam exemplos de propostas para todos os gostos. Mas as regras eleitorais da Constituição de 1787 não são nem anacrónicas, nem anti-democráticas, nem sequer complexas.

3. O sistema do colégio eleitoral é uma decorrência directa da natureza federal dos EUA. As regras de composição do colégio eleitoral reflectem essa natureza. O número de Grandes Eleitores consignado a cada Estado é igual à soma do “seu” número de congressistas, Senadores (dois por cada Estado) e Representantes (proporcionais à população). Esta regra garante uma sobre-representação, um sobrepeso, aos Estados mais pequenos. A distribuição do número de Grandes Eleitores contribui, só por si, para atenuar a ideia de uma estrita proporcionalidade. E pode distorcê-la significativamente, se combinada com a adopção de um sistema eleitoral maioritário no interior das eleições a decorrer em cada Estado federado.

4. Do universo dos 50 Estados e do Distrito Federal, só dois Estados Federados adoptam um sistema proporcional, que permite repartir os “seus” Grandes Eleitores pelos candidatos em presença. São eles o Maine e o Nebraska. Todos os outros 48 Estados e o Distrito Federal adoptaram o sistema maioritário a uma volta, o que significa que ganha o candidato que chega à frente (the first past the post) e, ganhando, avoca a si a totalidade dos Grandes Eleitores imputáveis àquele Estado (the winner takes it all). Goste-se ou não deste sistema eleitoral, ele permite afirmar que o Estado, na eleição a ocorrer no Colégio Eleitoral, fala a uma só voz. Todos os seus votos – sejam três, 15 ou 55 – exprimem a vontade previamente apurada no interior desse Estado.

5. Com tudo isto, onde quero chegar? Quero chegar à demonstração de que os EUA são uma democracia liberal, assente na separação dos poderes e no império do direito. Não são, portanto, uma democracia iliberal, de tipo jacobino, onde a vontade da maioria se expressa caprichosamente sem quaisquer limites e por cima do carácter federal da Constituição. Estas regras permitem que a eleição do poder executivo nacional reflicta a natureza federal e compósita do Estado americano. Protege, e muito bem, o peso e a vontade dos Estados menos populosos e poderosos. Em termos simples, tirando aquelas duas excepções, cada Estado faz, dentro do seu território, umas “primárias” para escolher que candidato apoia. E, depois disso, vai ao colégio eleitoral expressar uma vontade una e indivisível, apurada democraticamente pelo povo do seu Estado. Eis o que explicita que, nas eleições presidenciais norte-americanas, não votam apenas os eleitores da União, vota também o “povo” de cada Estado enquanto tal. Os Estados, note-se, têm toda a liberdade para escolherem o seu próprio sistema eleitoral.

6. Visto da óptica de um californiano ou de um texano, o sistema é simples. Primeiro, decide-se quem os Grandes Eleitores do Estado vão apoiar e depois joga-se toda a força desse Estado no candidato vencedor. Mal comparado, sucede algo de análogo com as posições do Governo português no Conselho e no Conselho Europeu da UE. O Governo fala em Bruxelas a uma só voz, representando todo o povo português, não dividindo os “votos” que lhe competem em função da correlação de forças políticas presentes no Parlamento. O que bem se compreende porque a UE nem sequer uma federação de Estados é.

7. Sobre o Governo e a pandemia. O agravamento da pandemia é sério, muito sério. No sábado, e já com ziguezagues, António Costa apresentou o seu pacote de medidas. Nas declarações análogas de medidas restritivas na Europa, nenhum líder fez o prólogo de propaganda que Costa fez. A comunicação foi e continua a ser confusa, ambígua, contraditória. A sugestão de um confinamento ao retardador – em Dezembro – é da ordem do surreal: vamos esperar à inglesa que tudo piore, não para prevenir, mas para remediar. A invocação do Natal é demagógica: ninguém salva o Natal nos últimos 15 dias. Há alternativas: estado de emergência (ao qual cedeu a custo). Medidas iguais para todo o território; horários e números harmonizados (se a relação é de sete para três milhões, mais vale não complicar). Não ter medo do recolher obrigatório, pelo que previne e pelo sinal que envia. Escolas e tribunais a funcionar. Restaurantes e pequeno comércio também, mas com restrições. Eventos com escala rigorosamente proibidos. O estado de emergência, por sua vez, tem sempre de ser estritamente temporário, avaliado e reavaliado antes de cada renovação (e não de duração indefinida previamente garantida, como quer Costa). A situação é grave e as medidas restritivas são indispensáveis; mas sem liderança e sem mensagem, tardarão a produzir efeitos. O Governo esgotou-se; talvez o Presidente tenha o arrojo de assumir a liderança moral do país. Já não precisamos só de liderança política; precisamos mesmo de liderança moral.

SIM e NÃO

SIM. PSD-Açores. Foi capaz de negociar um acordo com o CDS e PPM, com vista a formar um Governo alternativo nos Açores. Tendo sucesso, os Açores podem voltar a respirar, depois de décadas de condicionamento claustrofóbico do PS.

NÃO. Governo e pandemia. A situação é difícil, mas o primeiro-ministro e o Governo parecem sem norte. Muita hesitação e relutância, avanços e recuos, comunicação confusa, claramente aquém da resposta dos restantes países europeus.