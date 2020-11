O dia em que vamos dizer adeus a Donald Trump

Pode Donald Trump ganhar as eleições desta terça-feira? Pode, se os eleitores americanos tiverem enlouquecido e as empresas de sondagens falharem de forma ainda mais catastrófica do que em 2016. Nada indica que tal vá acontecer – e tudo indica, pelo contrário, que a vitória de Joe Biden será por números suficientemente expressivos para Trump não ter as menores condições de fazer o seu número do Presidente-vítima-de-um-golpe-nas-urnas, que tem andado a ensaiar nos últimos meses. Portanto, sorria, caro leitor: nem tudo são más notícias neste mundo e o populismo de direita não está fadado para tomar de assalto todas as democracias do planeta.

