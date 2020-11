De volta à estaca zero

Os meses de Verão não foram utilizados para preparar a certa e sabida segunda vaga. Foram propaladas mensagens contraditórias. Foram permitidos abusos. E desvarios, como o Grande Prémio de Fórmula 1 ou as ondas gigantes. Descurou-se a fiscalização.

De nada importam os esforços dos portugueses, a adaptação dos comerciantes à nova realidade, o dinheiro que tiveram que gastar. Os sectores de actividade que nunca puderam voltar a abrir. Sobre os 8000 óbitos que ocorreram a mais, mais de dois terços deles decorrentes de factores diversos da covid, nem uma palavra. Sobre o espírito de um povo, idem. Sobre a saúde mental das pessoas, também não.

De facto, um fraco rei faz fraca a forte gente. A angústia há-de suplantar o medo e as pessoas, exigindo a observância de regras profilácticas de bom senso, hão-de apelar a um caminho diverso. Um governante que nem uma mensagem de esperança consegue transmitir aos cidadãos devia ir à sua vida, devia, ele sim, observar o dever geral de recolhimento.

João Fernando Oliveira Bastos, Montijo

Médicos e SNS

Fala-se muito sobre a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde e o actual bastonário e os ex-bastonários da Ordem dos Médicos estão sempre a referir esse facto. Pergunto então a esses senhores por que razão foram sempre contra a admissão de mais alunos nos cursos de Medicina? Por que motivo, há mais de 15 anos, continuaram sempre a negar a possibilidade de mais alunos entrarem nos cursos de Medicina com a negação do possível aumento dos célebres numerus clausus? É evidente que os diferentes bastonários da Ordem dos Médicos, ao quererem que os médicos tivessem emprego garantido a mais de 100%, prejudicaram de forma mortal todos os outros portugueses. Esta é a crua verdade e é por isso que me soam a falsas, hipócritas e mentirosas muitas das afirmações desses senhores. São tão responsáveis como os diferentes governos das duas últimas décadas pela falta de médicos no SNS. Tudo o resto parece-me oportunismo primário.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os amigos do Chega e o OE

O PS contesta, e bem, as negociações do PSD com o Chega nos Açores com vista à formação de uma maioria que permita ao PSD governar o arquipélago. Fazer acordos com o Chega é andar para trás 200 anos, é verdade. Mas o maior problema do PS é mesmo perder o governo dos Açores. Mas o que tem isto a ver com o Orçamento do Estado? A meu ver, tem tudo. Nos anos 20 e 30 do século passado, do que se alimentou o fascismo? Da incapacidade da Social Democracia (PS) em toda a Europa, mas especialmente na Alemanha, de dar resposta à crise económica que levou à miséria milhões de trabalhadores. (…) O PS tem na mão a resposta ao Chega, por via económica, em não frustrar as expectativas dos trabalhadores seus eleitores, que podem entrar na miséria a curto prazo, e passar a votar nesse partido. Cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, portanto, ser arrojado no Orçamento do Estado 2021 é meio caminho andado para a defesa do regime de Abril.

Mário Pires Miguel, Reboleira