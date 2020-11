Europa unida na condenação ao atentado reivindicado pelo Daesh em Viena

É impressionante o que uma só pessoa consegue fazer em nove minutos com motivação, planeamento e as armas certas. Depois de ter acreditado que havia vários atacantes em fuga, a polícia austríaca está convencida que o atentado de segunda-feira à noite no centro histórico de Viena foi cometido apenas pelo suspeito abatido, um jovem de 20 anos com simpatias pelo Daesh que esteve preso por ter tentado juntar-se aos jihadistas na Síria.

Armado com uma espingarda automática de tipo Kalashnikov (levava ainda uma pistola e uma faca de mato), o homem identificado como Kutjim Fejzulai matou quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, e feriu 22 (um deles luso-luxemburguês), três das quais estão em estado crítico. As vítimas estavam espalhadas por seis locais diferentes na zona de ruas pedonais e muitas esplanadas de restaurante e bares conhecida como Triângulo das Bermudas – a maioria tem ferimentos de bala, mas algumas também foram esfaqueadas.

Com uma noite amena e a poucas horas da entrada em vigor de um novo recolher obrigatório por causa da pandemia de covid-19, esta área da cidade estava especialmente animada na noite de segunda-feira.

“Nunca nos deixaremos intimidar pelo terrorismo e vamos responder a este ataque com todos os meios”, afirmou o chanceler austríaco, Sebastian Kurz.

Quase 24 horas depois, o Daesh reivindicou o ataque num comunicado onde celebra as mortes e ferimentos de “cruzados” às mãos de um “soldado do califado”. O grupo partilhou ainda um vídeo onde o atirador jura lealdade à organização. No texto, divulgado na rede social Telegram, Fejzulai é identificado como Abu Dujama al-Abany.

Nove escassos minutos foi quanto tardou desde o primeiro alerta, às 20h locais, até a polícia localizar e matar Fejzulai, às 20h09.

Uma das primeiras pessoas a falar aos media foi o rabi Schlomo Hofmeister, que testemunhou o ataque a partir do complexo da sinagoga de Seitenstettengasse, a principal da cidade. “Depois de ouvirmos disparos, olhámos pela janela e vimos os atiradores a disparar contra clientes de bares e pubs”, disse Hofmeister, citado pela rádio LBC de Londres. “Os atiradores corriam de um lado para o outro, disparando pelo menos 100 tiros ou mais em frente do nosso edifício”, insistiu.

Não foi o único a usar o plural. Muitas testemunhas garantiam ter visto diferentes atacantes – uma das primeiras missões dos investigadores, aliás, foi verificar vídeos de uns 20 mil telemóveis que captaram parte dos acontecimentos; quanto mais avançavam nessa tarefa, mais se convenciam que o atirador estava sozinho.

14 detidos

Enquanto o Exército assegurava a protecção de potenciais alvos no centro da cidade, que esteve completamente fechada durante toda o dia de terça-feira, a política desencadeou buscas em pelo menos 18 moradas (em Viena e nos arredores) e deteve 14 suspeitos de ligações a Fejzulai.

Horas depois, o mesmo Hofmeister dizia à CNN: “Ele agia como um profissional, um atacante treinado. Não parecia confuso e não disparava de forma aleatória – era muito focado e coordenado, como um combatente”. O atirador usava ainda um colete suicida falso, uma táctica repetida em vários atentados terroristas dos últimos anos, nomeadamente no Reino Unido.

Com dupla nacionalidade, da Áustria e da Macedónia do Norte, foi condenado em Abril de 2019 a 22 meses de prisão ao abrigo da lei que pune a participação em organizações “terroristas”. Fejzulai foi libertado mais cedo, em Dezembro, por ter sido julgado como jovem adulto e por ter terminado com aparente sucesso um programa de desradicalização.

"A nossa Europa"

Ao longo de todo o dia foram-se sucedendo as reacções solidárias de líderes um pouco por todo o mundo, em particular europeus. “A Europa está unida contra o terror”, afirmou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, numa ideia repetida por vários dirigentes.

“Depois de França, é uma nação amiga que foi atacada”, disse o Presidente Emmanuel Macron, referindo-se ao ataque que fez três mortos numa catedral de Nice, na última quinta-feira, e ao assassínio de um professor de liceu, degolado 13 dias antes por ter mostrado cartoons de Maomé numa aula. “Esta é a nossa Europa”, disse ainda o chefe de Estado francês. “Os nossos inimigos devem saber com quem estão a lidar. Não nos retiraremos.”

As autoridades austríacas estão em contacto com a polícia francesa e admitem que possa a ser descoberta alguma ligação entre os atacantes. Entretanto, o Reino Unido elevou o alerta terrorista de “substancial” para “grave”. Segundo um responsável do Governo ouvido pela CNN, a medida é “preventiva” e foi decidida depois do ataque de Viena tendo em conta os atentados recentes em França.