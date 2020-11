Eleições nos EUA: pandemia e economia são maiores preocupações dos eleitores no país mais afectado pela covid-19

A pandemia e a economia são os temas com mais importância para metade dos eleitores norte-americanos que foram votar nesta terça-feira, segundo uma sondagem feita à boca das urnas pela Edison Research. Duas em cada dez pessoas inquiridas disseram que a resposta à pandemia de covid-19 – doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 – foi o assunto mais importante na hora de decidir em quem votariam.

Em cada dez pessoas, três mencionavam a economia como sendo o tema mais relevante e 20% mencionavam as desigualdades raciais como o factor decisivo. Metade dos eleitores considerava ser mais importante travar a pandemia, ainda que isso trouxesse consequências para a economia.

O número de infecções diárias tem aumentado em quase todo o país e o número de internamentos de pessoas com covid-19 tem atingido níveis máximos em vários estados, escreve a AP. O vencedor das eleições desta terça-feira – que poderá só ser conhecido dentro de dias – terá de lidar uma nação afectada pela pandemia que matou mais de 232 mil pessoas nos EUA e que deixou milhões desempregados ou em dificuldades económicas.

A resposta à pandemia (incluindo a atitude da administração Trump ao longo destes meses), os cuidados de saúde e a recuperação da economia abalada pela covid-19 têm sido tidas como as principais preocupações dos eleitores americanos. É também por causa da pandemia e das medidas sanitárias que milhões de eleitores norte-americanos votaram por correspondência pela primeira vez.

Em números absolutos, os Estados Unidos são o país com mais casos de infecção pelo SARS-CoV-2 – são mais de 9,3 milhões confirmados desde o início da pandemia – e são também o país com mais mortes por covid-19: 232 mil, segundo os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.

As primeiras sondagens à boca da urna reveladas pela CNN na noite desta terça-feira não incluíram as escolhas de candidaturas dos eleitores que foram votar. O canal optou por divulgar quais são os temas que mais preocupam o eleitorado – a economia – e não as projecções sobre resultados eleitorais, como é habitual. Apesar do relevo dado à economia, uma maioria dos eleitores concordou que a prioridade do Presidente é “conter a pandemia” (52%), face à reconstrução da economia (42%).