Eleições nos EUA: a que horas será possível ter uma ideia do resultado?

A noite eleitoral vai passar vários fusos horários e em cada um poderá haver sinais para ter uma ideia mais clara de quem poderá ser o vencedor.

A que horas fecham as urnas?

As urnas das eleições presidenciais dos Estados Unidos desta terça-feira vão fechando a partir da meia noite em Portugal continental nos primeiros estados, Kentucky e Indiana. O último, o Alasca, só fecha às 6h da manhã em Lisboa.

A que horas há resultados?

Os estados vão anunciando alguns resultados, parciais, a partir do fecho das urnas. Mas como este ano 99,7 milhões de pessoas, um recorde, votaram antecipadamente —​ a primeira vez na história do país em que mais pessoas votaram antes do que no dia da eleição — isso pode ter influência no timing dos resultados. Isto porque os votos por correspondência levam mais tempo a ser contados porque têm passos extra para ser verificados. Em alguns estados (como a Florida e Ohio) este processo de verificação foi feito antes do dia das eleições, mas noutros não.

Que estados podem dar uma boa indicação sobre o resultado?

Os caminhos para uma maioria no Colégio Eleitoral são muitos e por isso é difícil dizer que tudo depende de um ou outro estado. Sabe-se, no entanto, que se Donald Trump perder na Florida (fecha à meia-noite em Portugal), terá muita dificuldade em obter uma maioria no colégio eleitoral. Mas há muito mais cenários e hipóteses de combinações.

Que cenários são os mais apontados?

Alex Burns, do New York Times, traça três cenários mais prováveis:

1. Joe Biden consegue uma vitória significativa num dos estados da Costa Leste que se espera que contem os resultados mais depressa - sobretudo a Florida, mas também Georgia e a Carolina do Norte. A partir daí, é o favorito.

2. Donald Trump segura os seus resultados nestes estados, deixando agora os estados do Midwest na ribalta, o que indicia que será uma corrida renhida.

3. o terceiro cenário “é uma confusão gigante e não sabemos nada”, diz Burns. É o caso em que vários estados vão precisar dos resultados dos votos postais para declarar o resultado, o que pode demorar dias.

A que horas é provável que seja anunciado um vencedor?

A segunda pergunta de um milhão de dólares. Em geral, só há dados suficientes para declarar um vencedor já depois da meia-noite, 5h em Portugal. Em 2016, Trump foi declarado vencedor cerca das 2h30, 7h30 em Portugal continental, depois de ganhar o Wisconsin.

Horas de fecho das urnas e número de votos no Colégio Eleitoral por estado

19h, meia-noite em Lisboa (60 votos no Colégio Eleitoral no total)

Geórgia (16 votos no Colégio Eleitoral)

Indiana (11)

Kentucky (8)

Carolina do Sul (9)

Vermont (3)

Virgínia (13)

19h30, 23h30 em Lisboa (38 votos no Colégio Eleitoral)

Carolina do Norte (15)

Ohio (18)

Virgínia Ocidental (5)

20h, 1h em Lisboa (172 votos no Colégio Eleitoral)

Alabama (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Washington DC (3)

Florida (29)

Illinois (20)

Maine (4)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Mississípi (6)

Missouri (10)

New Hampshire (4)

Nova Jérsia (14)

Oklahoma (7)

Pensilvânia (20)

Rhode Island (4)

Tennessee (11)

20h30, 1h30 em Lisboa (6 votos no Colégio Eleitoral)

Arkansas (6)

21h, 2h em Lisboa (156 votos no Colégio Eleitoral)

Arizona (11)

Colorado (9)

Kansas (6)

Louisiana (8)

Michigan (16)

Minnesota (10)

Nebraska (5)

Novo México (5)

Nova Iorque (29)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Texas (38)

Wisconsin (10)

Wyoming (3)

22h, 3h em Lisboa (21 votos no Colégio Eleitoral)

Iowa (6)

Montana (3)

Nevada (6)

Utah (6)

22h30, 3h30 em Lisboa (78 votos no Colégio Eleitoral)

Califórnia (55)

Idaho (4)

Oregon (7)

Washington (12)

Meia-noite, 5h em Lisboa (4 votos no Colégio Eleitoral)

Havai (4)

1h, 6h em Lisboa (3 votos no Colégio Eleitoral)

Alasca (3)

Fonte: CNBC