A eleição em que os “vices” ganharam importância especial

Todos os olhos estão postos no Presidente, Donald Trump, e no seu rival democrata, Joe Biden, mas na corrida eleitoral desta terça-feira os número dois assumem grande importância: tanto por os candidatos à Casa Branca serem os mais velhos da história dos Estados Unidos (Biden tem 77, Trump 74), como pelo que cada candidato a vice-presidente representa na equipa, e que não podia ser mais diferente. Pence é o contraponto sereno ao irascível Trump, Harris é a energia e a novidade comparando com o mais calmo e de longa carreira Biden.

