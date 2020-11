Donald Trump - O Presidente sem máscara

1. “Make America Great Again” foi um bom slogan para 2016. Trump já era Trump, mas ainda não era o Presidente. Ele próprio ficou surpreendido com a sua vitória. Talvez não tanto como a elite americana. Menos que o Partido Democrata e a sua candidata imbatível. Talvez não se tivesse dado suficiente importância ao facto de ter derrotado alguns nomes sonantes do establishement republicano, o que queria dizer, como ficou provado nos últimos quatro anos, que as bases do Grand Old Party já se tinham convertido ao populismo.

